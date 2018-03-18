Гандболисты минского СКА разгромили латвийский "Добеле" в первом матче 1/4 финала Балтийской лиги

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно провели первый четвертьфинальный поединок розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая на площадке латвийского клуба "Добеле", армейцы добились убедительной победы со счетом 33:20 (19:10) и практически обеспечили себе путевку в "Финал четырех". Самыми результативными в составе минчан стали Вячеслав Бохан и Артур Рудь, забросившие по 6 мячей. Повторный матч соперники проведут сегодня также на арене латвийской дружины.

В первых встречах других четвертьфинальных парах украинский ЗТР из Запорожья с минимальным перевесом одолел в Клайпеде литовский "Драгунас" - 25:28, а в противостоянии двух эстонских клубов гандболисты "Пыльвы" уверенно переиграли в гостях "Кехру" со счетом 31:22. Сегодня эти команды проведут ответные поединки.

Первым участником "Финала четырех" стал действующий победитель Балтийской лиги финский "Риихимяки", дважды переигравший литовский "Гранитас" из Каунаса - 40:29 и 36:30.-0-