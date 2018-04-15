Гандболисты минского СКА заняли 3-е место в Балтийской лиге

Во время матча СКА - ЗТР. Фото ГК СКА

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли третье место в розыгрыше Балтийской лиги, который завершился в эстонской Пыльве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за бронзу подопечные Игоря Папруги переиграли украинский ЗТР из Запорожья в дополнительное время со счетом 40:37. В полуфинале решающего этапа минчане уступили финскому "Риихимяки" - 25:27.

В финальном поединке финская дружина, в составе которой играют несколько воспитанников белорусского гандбола, победила "Пыльву" со счетом 26:23.-0-