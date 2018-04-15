Гандболисты минского СКА заняли 3-е место в Балтийской лиге

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли третье место в розыгрыше Балтийской лиги, который завершился в эстонской Пыльве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче за бронзу подопечные Игоря Папруги переиграли украинский ЗТР из Запорожья в дополнительное время со счетом 40:37. В полуфинале решающего этапа минчане уступили финскому "Риихимяки" - 25:27.
В финальном поединке финская дружина, в составе которой играют несколько воспитанников белорусского гандбола, победила "Пыльву" со счетом 26:23.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.503 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.027 BYN
|2.039 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.22 BYN
|3.29 BYN