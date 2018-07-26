Гандболисты минского "Витязя" проиграли два домашних спарринга сборной Ирака

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского клуба "Витязь" в ходе подготовки к новому сезону провели два домашних товарищеских матча с национальной сборной Ирака, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости были сильнее в обеих встречах: в первом спарринге они выиграли со счетом 37:22, во втором - 37:23. Сегодня соперники вновь встретятся на площадке РЦОР в Минске. Там же в субботу, 28 июля, иракских гандболистов будет экзаменовать серебряный призер чемпионата Беларуси - минский СКА (начало игры в 11.00, вход свободный).

Столичные армейцы в эти дни готовятся к сезону в спорткомплексе "Раубичи", а 2 августа начнут двухнедельный сбор в Словении, где проведут несколько контрольных игр. Финальным аккордом предсезонной подготовки для подопечных Игоря Папруги станет представительный турнир Кубок Днепра, который пройдет в украинском Запорожье с 24 по 26 августа. Там соперниками минчан будут 3 клуба, которые выступят в Лиге чемпионов, - местный "Мотор", польский "Виве" из Кельце и венгерский "Пик" из Сегеда.

Первый матч чемпионата Беларуси СКА проведет 1 сентября на своей площадке против могилевского клуба "Машека". Выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ армейцы начнут со второго квалификационного раунда. Их соперником в начале октября будет победитель двухматчевого противостояния между португальским "Порту" и румынским клубом "Турда".-0-