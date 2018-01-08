Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Испании

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси на мажорной ноте завершили выступление на турнире памяти Доминго Барсенаса в испанском городе Понтеведра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке белорусы уверенно обыграли соперников из Аргентины со счетом 27:22 (14:12). Самыми результативными в составе победителей стали Борис Пуховский и Андрей Юринок, забросившие по 6 мячей. В первом туре соревнований белорусские гандболисты проиграли испанцам - 30:35, а затем минимально уступили полякам - 27:28.
Победителем турнира стала команда Испании, разгромившая в последнем матче поляков - 37:22.
Итоговое положение: Испания - 6 очков, Беларусь - 2, Аргентина - 2, Польша - 2.
Сегодня команда Юрия Шевцова вернется в Минск, а уже 10 января отправится в Хорватию, где с 12 по 28 января пройдет чемпионат Европы.-0-
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