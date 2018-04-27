Генсек НОК Франции высоко оценил ход подготовки Беларуси к Европейским играм

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь НОК Франции Жан-Мишель Бран высоко оценил ход подготовки Беларуси к II Европейским играм 2019 года в Минске. Об этом он заявил на встрече с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития белорусско-французского сотрудничества в сфере спорта и Олимпийского движения, включая участие французской команды во II Европейских играх в 2019 году в Беларуси. Жан-Мишель Бран по итогам посещения Беларуси высоко оценил ход подготовки II Европейских игр в Минске и подчеркнул заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с Национальным олимпийским комитетом Беларуси.
Со своей стороны Павел Латушко отметил, что посольство Беларуси готово оказывать содействие развитию белорусско-французского взаимодействия в спортивной сфере, включая профессиональный и любительский спорт.
Собеседники сошлись во мнении, что спортивная сфера должен быть основой дружественных международных отношений и служить средством для преодоления разделительных линий в Европе и в мире.-0-
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