Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

В расширенный список вошли футболисты основного и резервного состава чемпиона Беларуси:

вратари - Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники - Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие - Михаил Гордейчук, Кирилл Ермакович, Лувага Кизито, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

БАТЭ в первом матче в группе L Лиги Европы 20 сентября сыграет в Будапеште против венгерского "Види" из Секешфехервара. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.

Расписание игр группы L:

20 сентября

"Види" - БАТЭ, ПАОК - "Челси".

4 октября>

БАТЭ - ПАОК, "Челси" - "Види".

25 октября

"Челси" - БАТЭ, ПАОК - "Види".

8 ноября

БАТЭ - "Челси", "Види" - ПАОК.

29 ноября

БАТЭ - "Види", "Челси" - ПАОК.

13 декабря

ПАОК - БАТЭ, "Види" - "Челси".

В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-