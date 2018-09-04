Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.
В расширенный список вошли футболисты основного и резервного состава чемпиона Беларуси:
вратари - Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники - Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;
полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
нападающие - Михаил Гордейчук, Кирилл Ермакович, Лувага Кизито, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
БАТЭ в первом матче в группе L Лиги Европы 20 сентября сыграет в Будапеште против венгерского "Види" из Секешфехервара. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.
20 сентября
"Види" - БАТЭ, ПАОК - "Челси".
4 октября>
БАТЭ - ПАОК, "Челси" - "Види".
25 октября
"Челси" - БАТЭ, ПАОК - "Види".
8 ноября
БАТЭ - "Челси", "Види" - ПАОК.
29 ноября
БАТЭ - "Види", "Челси" - ПАОК.
13 декабря
ПАОК - БАТЭ, "Види" - "Челси".
В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-
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