Гол Александра Овечкина позволил "Вашингтону" выйти в финал Кубка Стэнли

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол Александра Овечкина позволил "Вашингтону" победить на выезде "Тампу" со счетом 4:0 и выйти в финал Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе гостей счет в седьмом матче открыл россиянин Александр Овечкин, который использовал передачу Евгения Кузнецова. Голевым дублем в составе "Вашингтона" отметился также Андре Бураковски, а окончательный счет установил шведский форвард Никлас Бекстрем.

Счет в противостоянии команд Восточной конференции стал 4:3 в пользу "Вашингтона", который и вышел в финал Кубка Стэнли, где сразится с проводящим первый сезон в НХЛ "Вегас Голден Найтс". Хоккеисты "Вашингтона" сыграют в финале плей-офф впервые за последние 20 лет. В 1998 году "столичные" уступили "Детройту" во всех четырех матчах финала.

Среди белорусских игроков в финале Кубка Стэнли выступал лишь защитник Руслан Салей, который в 2003-м в составе "Анахайма" противостоял "Нью-Джерси".

Финальная серия Кубка Стэнли-2018 начнется 29 мая в Лас-Вегасе.-0-