Голевой дубль Райана Донато обеспечил хоккеистам США выход в четвертьфинал Олимпиады

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В первом матче плей-офф олимпийского хоккейного турнира хоккеисты США уверенно обыграли соперников из Словакии 5:1 и вышли в четвертьфинальную стадию, передает корреспондент БЕЛТА.

Голевой дубль в сегодняшней встрече оформил 21-летний центрфорвард американцев Райан Донато. Он же был героем встречи со словаками и на групповой стадии, когда две его шайбы обеспечили победу команде США со счетом 2:1. В поединке за выход в полуфинал американские хоккеисты 21 февраля встретятся со сборной Чехии.

Сегодня состоятся еще три игры первой стадии плей-офф. В 10.40 начнется матч Словения - Норвегия, победителя которого в 1/4 финала ждут российские хоккеисты. В 15.10 стартуют два поединка: Финляндия - Республика Корея (победитель выходит на Канаду), Швейцария - Германия (на Швецию).

Четвертьфинальные баталии пройдут 21 февраля, полуфиналы намечены на 23 февраля. Матч за бронзу состоится 24 февраля, поединок за олимпийский титул - 25 февраля.-0-