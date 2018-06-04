Голкипер Мануэль Нойер включен в заявку футбольной сборной Германии на чемпионат мира в России

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер действующих чемпионов планеты футболистов Германии Йоахим Лев обнародовал окончательную заявку на ЧМ-2018, который через 10 дней стартует в России, сообщает БЕЛТА.
В официальный "список 23" включены:
вратари - Мануэль Нойер, Кевин Трапп, Марк-Андре Тер Штеген;
защитники - Жером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Гектор, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;
полузащитники - Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди;
нападающие - Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.
В состав попал лучший немецкий голкипер Мануэль Нойер, который сломал ногу в сентябре 2017 года и с тех пор не играл. Первый матч после возвращения в строй он провел 2 июня в Клагенфурте, где немецкая дружина уступила команде Австрии со счетом 1:2. В этой игре Нойер был капитаном и несколько раз спасал свою команду в трудных ситуациях.
На предварительном этапе мирового первенства футболисты Германии сыграют в группе F против команд Мексики (17 июня, Москва), Швеции (23 июня, Сочи) и Республики Корея (27 июня, Казань).
Финальный этап 21-го чемпионата планеты начнется 14 июня, а финиширует 15 июля.-0-
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