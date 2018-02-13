Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 м

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кьелд Нейс

Патрик Руст

Дистанцию протяженностью 1500 м Нейс пробежал за 1 мин. 44,01 сек. Его соотечественник Патрик Руст завоевал серебряную медаль (+0,85 сек.), бронзовым призером стал представитель Республики Корея Мин Сок Ким (+0,92 сек.).-0-

Патрик Руст

Патрик Руст, Кьелд Нейс и Мин Сок Ким

Фото Синьхуа - БЕЛТА.