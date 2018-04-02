Горди Дуайер продлил контракт с ХК "Динамо-Минск"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский специалист Горди Дуайер продлил контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск". Новое соглашение с главным тренером рассчитано на один год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец, данный шаг является первым в формировании команды на следующий сезон.

"Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи. Где-то получалось, где-то нет, но работа была проделана очень серьезная, и не хотелось бы потерять ее результаты, утратить то хорошее, что было найдено", - рассказал он.

Как отметил генеральный директор, перед клубом в новом сезоне будут поставлены серьезные задачи. "Команда должна выйти в плей-офф, показывать яркую и стабильную игру на протяжении всего чемпионата. Хотелось бы в этот раз не остановиться на стадии четвертьфинала конференции, но и пошуметь в нокаут-раунде", - подчеркнул Анатолий Курилец.

Руководитель хоккейного клуба рассказал, что в ближайшее время из стана "Динамо" стоит ожидать других трансферных новостей.

В регулярном чемпионате-2017/2018 хоккеисты минского "Динамо" заняли десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.-0-