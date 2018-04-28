Гродненский "Неман" на своем поле уступил футболистам минского "Динамо" в 5-м туре чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"

28 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили на выезде гродненский "Неман" со счетом 2:0 в очередном матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане открыли счет на 23-й минуте игры после удара Владимира Хващинского. В конце второго тайма гости увеличили свое преимущество, когда второй мяч забил Урош Николич.

Лидер первенства борисовский БАТЭ сегодня одержал пятую подряд викторию, победив на своем поле гостей из "Слуцка" со счетом 3:1.

Футболисты БАТЭ одержали пятую победу подряд в чемпионате Беларуси Действующие чемпионы на поле "Борисов-Арены" сегодня переиграли гостей из "Слуцка" со счетом 3:1. У борисовчан дважды отличился Николай Сигневич, еще один мяч забил Максим Скавыш.

Первой победы в турнире добился сегодня солигорский "Шахтер", переигравший минское "Торпедо" - 1:0. Также впервые выиграли футболисты "Ислочи", которые в гостях были сильнее "Гомеля" - 2:1. "Минск" и брестское "Динамо" сыграли вничью - 3:3.

Минский "Луч" принимает могилевский "Днепр".

Заключительные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 29 апреля: "Смолевичи" - "Витебск", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение в группе лидеров сейчас таково: БАТЭ - 15 очков (5 матчей), "Динамо" (Минск) - 13 (5), "Слуцк" - 8 (5), "Днепр" - 8 (4).-0-