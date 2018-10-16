Гродненский "Неман" проиграл немецкому "Айсберену" в последнем матче группового этапа хоккейной Лиги чемпионов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" потерпели поражение в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов от немецкого "Айсберена", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси пропустили шайбу уже на 2-й минуте домашней встречи, но затем Сергей Малявко восстановил равновесие, а Никита Орлов во втором периоде вывел "Неман" вперед - 2:1.
Однако это был последний успех хозяев - после него гости отличились еще трижды и выиграли со счетом 4:2.
На прошлой неделе гродненцы уступили немецкому клубу в Берлине со счетом 1:4.
В плей-офф из группы D вышли швейцарский "Цуг" и чешская "Комета Брно". Хоккеисты "Немана" и "Айсберена" завершили еврокубковый сезон.-0-
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