Гродненский "Ритм" защитил титул чемпиона Беларуси по индор-хоккею

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых титулованных клубов Беларуси гродненский "Ритм" защитил титул чемпиона страны по индор-хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре подопечные главного тренера Нины Дашко одержали шесть побед. Лишь во встрече с принципиальным соперником смолевичской "Викторией" была зафиксирована ничья - 2:2. Гродненские спортсменки второй год подряд становятся лучшими в чемпионате Беларуси по индор-хоккею, опередив при равном количестве очков (56) по разнице забитых и пропущенных мячей "Викторию". Бронзовыми призерами стали хоккеистки "Минска".

Лучшим игроком чемпионата была признана Светлана Богушевич ("Ритм"), вратарем - Марина Навицкая ("Виктория"), бомбардиром - Юлия Михейчик ("Виктория").

В середине текущего месяца, 19-21 января, женской национальной команде Беларуси, в состав которой входят ведущие игроки "Ритма" и "Виктории", предстоит подтвердить статус одной из ведущих сборных мира в индор-хоккее на чемпионате Европы в дивизионе А в Праге. В 2016-м белоруски в минском Дворце спорта заняли третье место на континентальном первенстве. Следующим крупным стартом для белорусских хоккеисток станет Кубок мира, который с 7 по 11 февраля пройдет в Берлине.-0-