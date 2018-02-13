Грубых ошибок в комбинации не сделал и смог подняться в итоговом протоколе - Данилочкин

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Грубых ошибок в комбинации не сделал и смог подняться выше в итоговом протоколе, рассказал пресс-службе НОК после выступления на горнолыжной трассе в Пхенчхане белорус Юрий Данилочкин, передает корреспондент БЕЛТА.
Юрий Данилочкин по сумме двух дисциплин успешно финишировал на итоговой 34-й позиции из 62 заявленных на эту гонку спортсменов.
"Мог бы показать более высокий результат в комбинации. Со скоростным спуском, который у меня получается лучше, справился. В слаломе не сделал грубых ошибок, поэтому и смог подняться выше в итоговом протоколе. У меня есть в запасе день, чтобы проанализировать свое сегодняшнее выступление и настроиться должным образом на новые старты. Надеюсь, погода не помешает", - отметил Юрий Данилочкин.
Горнолыжник планирует выступить в Пхенчхане в гигантском слаломе и скоростном спуске.-0-
Фото НОК Беларуси.
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