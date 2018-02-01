Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа белорусских спортсменов сегодня отправилась на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

От штаб-квартиры Национального олимпийского комитета в аэропорт выехали конькобежцы Марина Зуева, Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, Татьяна Михайлова и Ксения Садовская, горнолыжник Юрий Данилочкин, единственный представитель Беларуси в соревнованиях по шорт-треку Максим Сергеев и самый опытный участник олимпийской сборной Беларуси лыжник Сергей Долидович. Перед отъездом на свою седьмую Олимпиаду он сказал, что очень благодарен всем, кто его поддерживал, и отметил, что постарается, несмотря на годы, показать хороший результат и порадовать белорусских болельщиков. Спортсмен также добавил, что не испытывает особого волнения перед предстоящими стартами, потому что за долгие годы карьеры привык даже к самым сложным условиям. Отвечая на вопрос, готов ли он стать знаменосцем белорусской олимпийской дружины, Сергей Долидович сказал, что для него это была бы огромная честь, но этот вопрос будет решен позже, уже в Пхенчхане.

Сергей Долидович

Спортсмены сфотографировались вместе с талисманом команды "Агриком", который пообещал, что принесет удачу.

"Агрик" - талисман белорусской спортивной делегации

Про пути следования олимпийский автобус заедет в Раубичи, где его ждут лыжники Валентина Каминская, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова, Юлия Тихонова, Юрий Астапенко, Александр Воронов и Михаил Семенов, а также тренеры биатлонной команды. Сами биатлонисты уже находятся в Пхенчхане и вскоре опробуют олимпийские трассы. Официальные тренировки в лыжном спорткомплексе "Альпенсия" начнутся 2 февраля. Сборная Беларуси по фристайлу в эти дни готовится в японском городе Бифука, где пробудет до 8 февраля. Горнолыжница Мария Шканова отправится в олимпийский Пхенчхан из Австрии, где проводит тренировки.

Игнат Головатюк

Ксения Садовская

Марина Зуева

Административная группа белорусской делегации во главе с шефом олимпийской миссии Александром Бараулей уже подготовила для атлетов места для проживания, также проведена аккредитация всех участников. Церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь запланирована в олимпийской деревне на 7 февраля. Беларусь в седьмой раз примет участие в зимних Олимпийских играх самостоятельной командой. В медальной копилке белорусской сборной 15 наград - 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.-0-

Юрий Данилочкин собирается на Олимпиаду

Фото Андрея Покумейко.