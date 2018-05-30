Хет-трик Лионеля Месси помог футболистам Аргентины разгромить команду Гаити в товарищеском матче

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного ЧМ-2018 проводят последние контрольные матчи перед отъездом в Россию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из главных фаворитов предстоящего мирового первенства сборная Аргентины разгромила на своем поле в Буэнос-Айресе команду Гаити со счетом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил лидер аргентинцев Лионель Месси, также гол в активе Серхио Агуэро.

Еще один представитель Южной Америки сборная Перу переиграла в Лиме гостей из Шотландии - 2:0. Мячи на счету Кристиана Куэвы и Джефферсона Фарфана, ставшего чемпионом России в составе московского "Локомотива".

Дебютант финальной стадии чемпионата планеты сборная Панамы у себя дома сыграла вничью с гостями из Северной Ирландии - 0:0.

Ранее итальянские футболисты, впервые за многие годы не пробившиеся в число финалистов мирового первенства, одолели в швейцарском Санкт-Галлене участника ЧМ-2018 сборную Саудовской Аравии - 2:1. Это был первый матч Роберто Манчини в качестве главного тренера команды Италии. Соперники белорусов по квалификации мирового первенства французы в Париже уверенно обыграли Ирландию со счетом 2:0. Действующие чемпионы Старого Света футболисты Португалии в Браге не сумели удержать преимущество в два мяча над гостями из Туниса и завершили встречу вничью - 2:2. Мексиканские футболисты в американской Пасадене разошлись миром с командой Уэльса - 0:0. В составе валлийцев не было одного из героев недавнего финала Лиги чемпионов Гарета Бэйла.

Сегодня хозяева чемпионата мира футболисты сборной России проведут в Инсбруке контрольный матч с командой Австрии. Еще одни участники предстоящего мирового первенства японские футболисты примут в Йокогаме сборную Ганы.

Финальный этап 21-го чемпионата мира пройдет на 12 стадионах 11 российских городов с 14 июня по 15 июля.-0-