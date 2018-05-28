Хет-трик Михаила Грицыны принес бронзу "Столице" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" стали обладателями бронзовых медалей 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором поединке серии за 3-е место экс-чемпионы страны победили сегодня в гостях оршанский "Витэн" со счетом 3:2. В составе минчан голевой хет-трик оформил украинский легионер Михаил Грицына. В первой игре "столичники" выиграли на своей площадке с результатом 6:3.

Серия за золото национального первенства продолжится 29 мая в Лиде, где местный "Лидсельмаш" примет гостей из гомельского ВРЗ. Первая встреча в Гомеле завершилась победой лидчан - 3:1. Чемпионом станет команда, которая выиграет три поединка.-0-