Хет-трик Михаила Грицыны принес бронзу "Столице" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" стали обладателями бронзовых медалей 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором поединке серии за 3-е место экс-чемпионы страны победили сегодня в гостях оршанский "Витэн" со счетом 3:2. В составе минчан голевой хет-трик оформил украинский легионер Михаил Грицына. В первой игре "столичники" выиграли на своей площадке с результатом 6:3.
Серия за золото национального первенства продолжится 29 мая в Лиде, где местный "Лидсельмаш" примет гостей из гомельского ВРЗ. Первая встреча в Гомеле завершилась победой лидчан - 3:1. Чемпионом станет команда, которая выиграет три поединка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.007 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN