ХК "Динамо-Минск" сохранит тренерский штаб в следующем сезоне - Шуневич

27 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" сохранить тренерский штаб в следующем сезоне. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Шуневич проинформировал главу государства о перспективах развития хоккейного клуба "Динамо-Минск", формировании тренерского штаба, легионерского пула и команды в целом. При этом он предложил сохранить тренерский штаб клуба в том составе, в котором он работал в предыдущем сезоне.

"Определенная положительная динамика была достигнута. И тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне 2017/2018", - отметил Игорь Шуневич. Руководитель ведомства полагает, что клуб сохранит тренерский штаб в следующем сезоне.

Председатель наблюдательного совета также добавил, что число легионеров в "Динамо-Минск" будет сокращаться. "Все-таки я твердо убежден в том, что количество легионеров постепенно, плавно мы должны сокращать. В некоторых кругах это непопулярная мысль, и большинство клубов особенно об этом не задумывается. Но я убежден, что стимуляция отечественного хоккея возможна тогда, когда мы будем делать ставку и на свой тренерский штаб, и на своих игроков. Только тогда мы сможем уверенно себя чувствовать на любых соревнованиях", - считает Игорь Шуневич.

Сейчас клуб проводит персональный отбор игроков и готовится к подписанию контрактов. "Конечно же, основной абрис команды уже составлен. Мы по каждому потенциальному игроку разобрались. Изучили их запросы, корреспондировали им свои возможности. Будем в ближайшее время оформлять контракты", - рассказал министр.

В сезоне 2017/2018 тренерский штаб "Динамо-Минск" возглавлял канадец Горди Дуайер. Его помощниками были белорусские тренеры Сергей Стась, Константин Кольцов и Андрей Кудин. Несмотря на невысокое итоговое место, в игре команды, по мнению руководства клуба, присутствовали позитивные моменты. Так, из 15 побед в сезоне 14 были волевыми, в которых соперник первым открыл счет. Благодаря усилиям тренерского штаба также была стабилизирована игра спецбригад, считают в клубе.

Александр Лукашенко интересовался, как сейчас развивается клуб, какие решения необходимо принять, чтобы не упустить подготовку к новому сезону. "Чтобы мы межсезонку не провалили. А то у нас так: лыжники провалили, хоккеисты провалили, другие виды спорта провалили, а потом будем во время международных соревнований оправдываться и догонять то, что не сделали летом", - отметил Президент.-0-