Хоккеисты Беларуси и России сыграют в финале Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Беларуси и России сыграют в финале XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе сборные одержали по три победы в групповой стадии и заняли первые места в квартетах А и В. Россияне в заключительном противостоянии за лидерство в группе были сильнее Чехии (9:3), которая сыграет за бронзовые медали турнира.

После группового этапа в число лучших бомбардиров турнира входят россиянин Сергей Арекаев - 15 баллов (10 шайб + 5 голевых передач), Вацлав Крал из Чехии - 14 (8+6), у Андрея Асташевича из команды Беларуси и россиянина Яна Голубовского по 13 бомбардирских баллов.

Решающие матчи XIV Рождественского турнира состоятся 7 января. В поединке за бронзу в 13.00 сыграют команда ОАЭ, занявшая третье место в прошлом году, и сборная Чехии.

В матче за главный приз в 18.00 на лед "Чижовка-Арены" выйдут команды Беларуси и России. В финале российская дружина сыграет впервые за последние три года. В 2016 и 2017 годах в главном поединке за почетный трофей сражались хоккеисты Финляндии, уступившие белорусам 1:2 и 3:7 соответственно.

Победитель и призеры определятся 7 января и в республиканских соревнованиях среди детей и подростков "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. В 14.30 на малой площадке "Чижовка-Арены" в финале сыграют минские "Грифоны" и команда "Медведь".-0-