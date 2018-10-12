12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" на домашней арене уступили ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда вернулась на родную арену после игр на выезде, в которых подопечные Горди Дуайера потерпели обидные поражения в овертайме в Москве и Сочи. Серия поражений "Динамо" перед встречей с "Локомотивом" насчитывала четыре матча, и 10 тыс. болельщиков в "Минск-Арене" было интересно узнать, смогут ли "зубры" прервать полосу неудач.

"Динамо-Минск" - "Локомотив" (Ярославль) - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Минск. "Минск-Арена". 10948 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); К.Готовец - Уиркош, Пулккинен - Хауден - С.Костицын (к); Хенкель - Лисовец, А.Костицын - Ковыршин - Буйницкий; Осипов - Хохлов, Степанов - Китаров - Казионов; Артемов - Волков - Дроздов; Знахаренко, Бовбель.

"Локомотив": Коновалов (Исаев); Накладал - Рафиков, Локтионов - Контиола - Козун; Елесин - Кронвалль (к), Картаев - Алексеев - Апальков; Н.Аверин - Кутузов, Е.Аверин - Красковский - Санников; Каюмов - Иванов - Беляев; Афанасьев, Аноховский.

Шайбы: 1:0 - Хауден (Дроздов, Осипов, 9.35). 1:1 - Картаев (Алексеев, Апальков, 20.58). 1:2 - Рафиков (Каюмов, Иванов, 22.06). 1:3 - Локтионов (Рафиков, Контиола, 45.30). 1:4 - Алексеев (Апальков, Елесин, 49.24). 1:5 - Контиола (Апальков, 51.33, в большинстве). 2:5 - Буйницкий (А.Костицын, 52.12).

Броски: 19 - 36.

Штраф: 35 - 4.

В текущем сезоне команды уже встречались в Ярославле. Динамовцы смогли одержать несколько сенсационную победу со счетом 2:1. В Минске для белорусской команды матч также начался удачно. В первые десять минут соперники не отличались четкими действиями на площадке и заработали по удалению. Все изменилось после быстрой контратаки минчан, которую точным броском завершил Куинтон Хауден.

Проблемы в защите "зубров", которые заставляли переживать фанатов за исход встречи, проявились в самом начале второго периода. Гости из Ярославля в течение двух минут дважды огорчили Юнаса Энрота - 2:1. На 37-й минуте нападающий хозяев Артем Артемов грубо сыграл против соперника и был удален до конца игры. Подопечные Горди Дуайера пять минут вынуждены были действовать в меньшинстве, за которые создали несколько опасных моментов. В заключительные 20 минут встречи "Локомотив" значительно прибавил в скорости, и на 46-й минуте Андрей Локтионов в третий раз огорчил Юнаса Энрота. Хозяева площадки продолжали ошибаться в обороне и пропустили еще дважды. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Буйницкий, который воспользовался передачей Андрея Костицына - 2:5.

Домашнюю серию матчей в КХЛ минское "Динамо" продолжит 14 октября встречей с череповецкой "Северсталью".-0-

Фото Андрея Покумейко