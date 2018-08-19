Хоккеисты "Динамо-Минск" отправились на заключительный предсезонный турнир в Ригу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" отправились сегодня на заключительный предсезонный турнир в Ригу, где с 21 по 26 августа примут участие в "Кубке Латвийских железных дорог", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

В выездном списке 27 игроков, среди которых и молодой вратарь Владислав Вербицкий, подписавший просмотровый контракт с минчанами.

В столице Латвии "зубры" сыграют с рижским "Динамо" (21 августа, 19.30), швейцарским "Давосом" (22 августа, 15.30), казанским "Ак Барсом" (23 августа, 16.00), а завершат выступление встречей с ярославским "Локомотивом" (26 августа, 13.00).

В ходе подготовки к старту сезона в КХЛ хоккеисты минского "Динамо" провели товарищескую игру с новосибирской "Сибирью" (1:2) и приняли участие в турнире в Нижнем Новгороде, где заняли шестое место.

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Горди Дуайера проведут 3 сентября в Казани против "Ак Барса", затем 5 сентября проведут матч на выезде против нижегородского "Торпедо".-0-