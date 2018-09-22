22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" потерпели поражение от одноклубников из Москвы со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух выездных подряд побед многие эксперты не исключали возможности удачного исхода встречи для "зубров" и в матче с москвичами, которые также неуверенно стартовали в текущем сезоне.

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Минск" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Москва. "Мегаспорт". 4173 зрителей.

"Динамо" (Москва): Бочаров (Еременко); Койвисто - Хиетанен, Кагарлицкий - Шипачев - Афиногенов; Волков - Никулин (к), Брюквин - Закриссон - Петунин; Зайцев - Вишневский, Панкратов - Мозер - Индрашис; Прибыльский - Меньшиков, Моисеев - Ефремов - Сидляров.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Павлович - Хауден - Пулккинен; Осипов - Хенкель, С.Костицын (к) - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Знахаренко, А.Костицын - Китаров - Казионов; Дроздов - Волков - Буйницкий; Евенко, Литвинов.

Шайбы: 1:0 - Афиногенов (12.46). 1:1 - Евенко (27.00). 2:1 - Афиногенов (31.28). 3:1 - Кагарлицкий (35.48). 4:1 - Афиногенов (Хиетанен, Койвисто, 44.42, в большинстве). 4:2 - С.Костицын (Хауден, 52.14, в большинстве). 5:2 - Петунин (Закриссон, 55.20).

Броски: 31 - 27.

Штраф: 6 -10.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. В некоторых эпизодах арбитрам приходилось прибегать к видеоповторам, чтобы определить нарушение правил. Счет во встрече открыл Максим Афиногенов, который подставил клюшку под передачу партнера. Белорусская команда смогла ответить в середине второго периода. Куинтон Хауден отдал передачу Олегу Евенко, который мощным броском поразил ворота хозяев - 1:1. Однако после гола минчанам не удалось перехватить инициативу. Заброшенными шайбами отмечались лишь москвичи. Голевой хет-трик в активе нападающего московского "Динамо" Максима Афиногенова.

Минское "Динамо" завершило выездную серию и теперь сыграет дома с "Салаватом Юлаевым" из Уфы 26 сентября.-0-