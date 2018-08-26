Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в серии буллитов "Локомотиву" на Кубке Латвийских железных дорог

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в серии буллитов ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) на Кубке Латвийских железных дорог в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Горди Дуайера провели на равных матч с одним из фаворитов предстоящего сезона в КХЛ. Начало первого периода оказалось наиболее продуктивным в поединке на голы. Уже на второй минуте форвард "зубров" Андрей Костицын открыл счет. Хоккеисты "Локомотива" усилиями Стаффана Кронвалла и Андрея Локтионова быстро вышли вперед - 2:1.

Во втором периоде минчане чаще команды из Ярославля владели шайбой и смогли сделать счет равным. На 33-й минуте во время на добивании шайбы у ворот соперников сыграл Кирилл Готовец - 2:2. В третьем периоде и овертайме голами команды не отметились, а в серии буллитов сильнее оказался "Локомотив".

В ходе выступления на Кубке Латвийских железных дорог хоккеисты "Динамо" уступили одноклубникам из Риги (1:2), швейцарскому "Давосу" (4:6), в серии буллитов - казанскому "Ак Барсу" (2:3).

Победитель Кубка Латвийских железных дорог определится сегодня по итогам вечернего матча рижского "Динамо" и швейцарского "Давоса".

Хоккеисты минского "Динамо" завершили соревновательную подготовку к новому сезону в КХЛ. Первый матч "зубры" проведут на выезде 3 сентября в Казани против обладателя Кубка Гагарина "Ак Барса".-0-