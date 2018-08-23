Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили "Ак Барсу" в серии буллитов на турнире в Латвии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в серии буллитов трехкратному обладателю Кубка Гагарина казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) на международном турнире за Кубок Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда вновь произвела перестановки в составе, которые позволили улучшить игру по сравнению с матчем против "Давоса". Место в воротах тренеры доверили Михаилу Карнаухову, вернулся в состав Бо Беннетт. "Зубрам" в противостоянии с одной из лучших российских команд удалось открыть счет. На 11-й минуте первого периода Андрей Костицын с передачи Кирилла Готовца отправил шайбу в ворота казанцев.

После отдыха действующий обладатель Кубка Гагарина значительно прибавил в нападении. Сначала Александр Бурмистров смог отличиться в меньшинстве, а на 31-й минуте "Ак Барс" усилиями бывшего динамовца Роба Клинкхаммера использовал численный перевес - 2:1. Сравнять счет на табло минчанам удалось в середине третьего периода, когда Артем Артемов вовремя сыграл на добивании шайбы у ворот соперника - 2:2. В серии буллитов решающий точный бросок нанес игрок "Ак Барса" Владислав Кара - 3:2.

Для динамовцев поражение от "Ак Барса" третье на предсезонном турнире в Риге. Ранее подопечные Горди Дуайера уступили на Кубке ЛЖД рижскому "Динамо" (1:2) и швейцарскому "Давосу" (4:6). Заключительный матч в Риге "зубры" проведут 26 августа против ярославского "Локомотива".

Первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Горди Дуайера проведут 3 сентября в Казани против "Ак Барса", затем 5 сентября сыграют на выезде против нижегородского "Торпедо".-0-