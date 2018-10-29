Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили "Амуру" и потерпели 11-е поражение подряд в КХЛ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в домашнем матче "Амуру" со счетом 3:6 (0:2, 2:3, 1:1 ) и потерпели 11-е поражение подряд в текущем сезоне КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом домашней серии в строй "зубров" вернулся после незначительной травмы капитан Сергей Костицын, но всерьез повлиять на ход встречи форвард не смог. Хоккеисты "Амура" доминировали на льду "Минск-Арены". За действиями минчан наблюдал у бортика площадки новый генеральный директор клуба Дмитрий Басков, который перед стартовым вбрасыванием заявил о необходимости усиления отдельных позиций: центрального форварда и праворукого защитника. Однако, на субъективный взгляд, пересмотра требует вся оборонительная линия белорусской команды.

"Динамо-Минск" - "Амур" (Хабаровск) - 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Минск. "Минск-Арена". 8686 зрителей.

"Динамо": Энрот (Карнаухов, 34.48); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Лисовец - Хенкель, Буйницкий - С.Костицын (к) - А.Костицын; Знахаренко - Хохлов, Китаров - Ковыршин - Степанов; Литвинов - Волков - Когалев; Евенко.

"Амур": Аликин; Кузьмин - Воробьев, Горшков - Пьянов - Файзуллин; Корягин - Турбин, Зогорна - Филиппи - Потехин; Журавлев - Йордан, Влад.Ушенин - Вяч.Ушенин(к) - Кузнецов; Попугаев - Александров, Дедунов - Рассказов - Руденков.

Шайбы: 0:1 - Руденков (Дедунов, 2.35). 0:2 - Пьянов (Горшков, Файзуллин, 11.46, в большинстве). 0:3 - Дедунов (Файзуллин, 27.21). 1:3 - Пулккинен (Казионов, Хауден, 32.33, в большинстве). 1:4 - Дедунов (Рассказов, Руденков). 1:5 - Файзуллин (Горшков, Пьянов, 35.07). 2:5 - Ковыршин (Китаров, Знахаренко, 35.54). 2:6 - Кузнецов (Филиппи, 48.45). 3:6 - Степанов (Хенкель, Ковыршин, 50.29).

Броски: 26 - 24.

Штраф: 8 - 6.

На третьей минуте первого периода гостям удалось открыть счет. Быстрый проход Игоря Руденкова упустил нападающий минчан Артем Волков, пас соперника из-за ворот на пятачок минчан замкнул точным броском защитник хозяев Кирилл Готовец, пытавшийся выбросить шайбу из своей зоны. Вскоре Готовец заработал удаление. "Амур" уверенно реализовал большинство - 2:0.

Во вторые двадцать минут встречи хозяева площадки пропустили еще трижды. Лишь в заключительные двадцать минут динамовцы включили скорости, но этим пользовались хабаровчане, которые остро контратаковали и в одном из эпизодов забросили шестую шайбу.

"Минчанам не удался старт поединка, мы быстро пропустили две шайбы. В прошедшем матче нам не хватило самоотдачи каждого игрока. Повторю: команде необходимо много работать, чтобы прервать серию поражению", - отметил после матча главный тренер "Динамо" Горди Дуайер.

Очередной матч в чемпионате КХЛ минское "Динамо" на своей площадке проведет 1 ноября против "Куньлуня" из Пекина.-0-

Фото Андрея Покумейко