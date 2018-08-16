Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Юность" и упрочили лидерство в Кубке Беларуси

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Юность" со счетом 5:3 и упрочили лидерство на предварительной стадии в Кубке Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ключевых матчей группы А подопечные Юрия Файкова провели тактически грамотно. Несмотря на усиление "Юности" нападающими Максимом Парфеевцом и Александром Когалевым, которые готовятся к сезону с минским "Динамо", молодечненцы после пропущенной шайбы от Андрея Антонова на старте матча отыгрались еще до перерыва. Определяющим во встрече стала концовка второго периода. При счете 2:2 точными бросками у "Динамо-Молодечно" отметились Артур Гаврус и Станислав Кучкин. В заключительные двадцать минут команды обменялись голами.

После победы над "Юностью" в активе "Динамо-Молодечно" 12 очков и лидирующая позиция в турнирной таблице. В другом матче пятого тура солигорский "Шахтер" лишь в концовке смог забросить решающую шайбу в ворота украинского "Донбасса" - 3:2. Первую победу в Кубка Салея, как еще называют этот турнир, одержал жлобинский "Металлург", переиграв на своей площадке молодежную сборную Беларуси - 3:2.

Положение команд в группе А: "Динамо-Молодечно" - 12 очков (5 матчей), "Гомель" - 11 (5), "Шахтер" - 9 (5), "Юность" - 8 (5), "Неман" - 8 (5), "Донбасс" - 5 (5), Беларусь U-20 - 4 (5), "Металлург" - 3 (5).

Очередные матчи в группе А розыгрыша Кубка Салея состоятся 17 августа. "Юность" сыграет с "Гомелем", солигорский "Шахтер" примет "Динамо-Молодечно", "Неман" постарается набрать очки в матче с "Металлургом", украинский "Донбасс" на ледовой арене в Бобруйске примет молодежную сборную Беларуси. Две лучшие команды группы А сыграют в финале Кубка Салея, который состоится 24 августа.-0-