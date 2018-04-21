Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили Швеции на ЧМ в России

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили Швеции со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) на чемпионате мира в топ-дивизионе в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечных Павла Перепехина подвели частые удаления, а также отличная игра у соперников лидера команды Адама Боквиста.

Белорусам в первом периоде удалось удивить многих болельщиков на арене "Металлург" в Магнитогорске, которые внимательно следили за перипетиями борьбы на площадке и болели за нашу команду. Уверенно защищая свои ворота после трех подряд удалений, белорусская сборная использовала едва ли не первый реальный шанс открыть счет. Владимир Алистров стал автором гола.

После отдыха подопечные Павла Перепехина старались ни в чем не уступать шведам. Однако Лукас Вернблом использовал очередное большинство скандинавов - 1:1. На 25-й минуте белорусские хоккеисты вновь вышли вперед после точного броска Артема Борщева - 2:1. Инициатива ускользала от шведов, но соперников выручил Адам Боквист, который в быстрой контратаке на 35-й минуте восстановил равновесие - 2:2.

Неудачным для белорусов стал третий период. Частые удаление позволили их оппонентам еще дважды поразить ворота голкипера Никиты Толопило. Под занавес периода Евгений Оксентюк реализовал большинство нашей команды, на 60-й минуте Никита Толопило уступил место на площадке шестому полевому игроку, но сделать счет равным не удалось. Общий счет встречи - 4:3 в пользу сборной Швеции.

В первом туре чемпионата мира для игроков до 18 лет белорусская команда уступила Канаде 3:8. Третий матч на турнире подопечные Павла Перепехина проведут 23 апреля со Швейцарией.-0-