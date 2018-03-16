Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу подряд над "Шахтером" в плей-офф экстралиги

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу подряд над "Шахтером" со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) в полуфинале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй матч на "Чижовка-Арене" сложился по схожему сценарию, что и накануне первый, в котором также праздновала успех "Юность" (4:3). Перед второй игрой "Шахтер" лишился двух своих лидеров нападения опытных Александра Кулакова и Александра Матерухина, получивших два и четыре матча дисквалификации соответственно.

Как и в первой встрече, счет после второго периода был 3:1, но на этот раз в пользу "Юности". Авторами голов у минской команды стали Михаил Плотников, Павел Развадовский и Артем Землянкин. "Шахтер" во втором периоде забросил лишь однажды. Большинство реализовал Давид Ружичка.

Гостям из Солигорска удалось отыграться после отдыха - 3:3, создав интересную и напряженную концовку в поединке. Наиболее активным в атаке в этом момент у "Шахтера" был Илья Камбович, который при третьем взятии ворот совершил сольный проход и на высокой скорости отправил шайбу в ворота минчан - 3:3. Однако на 52-й минуте болельщиков порадовал не менее эффектным голом Артем Землянкин, его кистевой бросок не смог отразить голкипер Максим Малютин - 4:3. Под занавес матча главный тренер "горняков" Владимир Цыплаков поменял вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет "Шахтеру" не удалось. "Юность" одержала вторую победу подряд со счетом 4:3.

"Задачи на домашние игры с "Шахтером" выполнили, ведем в серии 2:0. В третьем периоде, при счете 3:1 в нашу пользу, на дальнейшие события повлияли удаления, которые придумывали судьи. Правильно говорит председатель федерации Семен Шапиро, что надо привлекать на такие важные и напряженные матчи арбитров из России", - отметил после матча в эфире "Беларусь 5" наставник "Юности" Михаил Захаров.

Хоккеисты "Юности" ведут в серии до четырех побед 2:0, очередные матчи состоятся уже в Солигорске 19 и 20 марта.

Полуфинальная стадия плей-офф в экстралиге в самом разгаре, 17 и 18 марта состоятся третий и четвертый поединки в противостоянии "Динамо-Молодечно" и гродненского "Немана". Действующий чемпион - "Неман" - ведет в серии 2:0. В Молодечно динамовцы постараются сократить отставание.-0-