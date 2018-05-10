Хоккеисты Латвии в овертайме уступили США на чемпионате мира в Дании

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии в овертайме уступили США со счетом 2:3 на чемпионате мира, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Американская дружина, в составе которой много игроков из НХЛ, испытала серьезные проблемы в матче с латвийцами. Фавориты встречи открыли счет на 12-й минуте, но уступали уже в середине второго периода - 1:2, после точного броска Андриса Дзериньша.

Под занавес второго периода Колин Уайт провел вторую шайбу сборной США - 2:2. Этот счет продержался до истечения основного времени игры, а в овертайме американцы получили шанс использовать большинство и воспользовались им - 3:2.

Турнирное положение: США - 10 очков (4 игры), Финляндия - 9 (4), Канада - 7 (3), Латвия - 6 (4), Дания - 5 (4), Германия - 5 (4), Норвегия - 3 (3), Республика Корея - 0 (4).

В группе А сборная Словакии одержала важную победу над Францией со счетом 3:1 и значительно увеличила свои шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Швеция - 12 очков (4 игры), Россия - 9 (3), Швейцария - 9 (4), Словакия - 7 (4), Чехия - 4 (3), Франция - 3 (4), Австрия - 1 (4), Беларусь - 0 (4).

Сегодня на чемпионате мира состоятся еще два матча. Сборная России сыграет с Чехией, а Норвегия будет противостоять Канаде.

Белорусские хоккеисты проведут свою очередную игру 11 мая с командой Чехии.-0-