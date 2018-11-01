Хоккеисты минского "Динамо" победили "Куньлунь" и прервали серию поражений в КХЛ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Куньлунь" из Пекина на домашней площадке со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) и прервали серию поражений в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неудачи в матче с хабаровским "Амуром" (3:6) болельщики не скрывали своего недовольства. Во время экскурсии хоккеистов на Минский тракторный завод сотрудники одного из флагманов промышленности попросили постараться прервать полосу неудач.

"Динамо-Минск" - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

1 ноября. "Минск-Арена". 8583 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Знахаренко, Казионов - Хауден - Пулккинен; Лисовец - Хенкель, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Хохлов - Готовец, Китаров - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Буйницкий; Евенко, Литвинов.

"Куньлунь": Браст (Сун Цзехао); Граньяни - Лаюнен, Бек - Сундстрем - Вольски; Бартли - Кундратек, Ип - Мертл - Фонтэйн; Витасек - Юйэнь, Лунд - Кейн - Палола; Сквайрз - Локхарт - Латта.

Шайбы: 1:0 - Лисовец (Хенкель, Степанов, 34.54, в большинстве). 2:0 - Хауден (Пулккинен, Знахаренко, 36.53). 3:0 - Буйницкий (Волков, Дроздов, 43.26). 3:1 - Бек (Лаюнен, Граньяни, 51.18). 4:1 - Казионов (Хауден, Когалев, 54.17).

Броски: 24 - 31.

Штраф: 8 - 10

Со стартовых минут встречи в "Минск-Арене" команды задали высокий темп игре. Несколько опасных бросков отразил Юнас Энрот. Хозяева также отвечали острыми атаками. Счет в матче был открыт в середине второго периода. После удаления в составе "Кунльлуня" мощный бросок от синей линии нанес Евгений Лисовец - 1:0. Гол для "Динамо" стал 1400-м в чемпионатах КХЛ. Далее подопечные Горди Дуайера провели удачный игровой отрезок. Пас от Теему Пулккинена броском с ходу завершил Куинтон Хауден - 2:0.

В заключительные двадцать минут матча минчане продолжили активно действовать в нападении. В итоге на 44-й минуте Дмитрий Буйницкий стал автором третьего гола хозяев площадки. Форвард взял инициативу на себя и с острого угла поразил ворота Барри Браста - 3:0. После трех голов "зубры" допустили несколько ошибок и дважды нарушали правила, пропустив лишь однажды. Нападающий Тэйлор Бек точно бросил под перекладину ворот хозяев над левым плечом Юнаса Энрота - 3:1.

Окончательный счет в игре установил Денис Казионов. Момент ему создал Александр Когалев, который удачно сыграл на пятачке у ворот гостей. Денису оставалось лишь не промахнуться по воротам оппонентов.

"Необходимо отдать должное моим подопечным. В первом периоде они не позволили соперникам захватить инициативу, а во вторые двадцать минут провели хороший отрезок, который позволил создать нам комфортное преимущество. В матче с "Куньлунем" сработала четко вся команда", - отметил Горди Дуайер.

Очередной матч домашней серии минчане проведут 3 ноября против астанинского "Барыса".-0-