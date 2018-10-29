Хоккеисты минского "Динамо" проведут очередную серию домашних матчей в чемпионате КХЛ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" матчем с хабаровским "Амуром" откроют очередную серию домашних матчей в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на "Минск-Арене" начнется сегодня в 19.30. Для "зубров" после десяти поражений подряд предстоящая игра - хороший шанс прервать затянувшуюся серию неудач. "Амур" не самая результативная команда лиги. Перед визитом в Минск хабаровчане уступили дома "Ак Барсу" (2:4) и с 14 очками занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Динамовцы расположились на 12 позиции на Западе и имеют в своем активе 12 очков. Перед стартом домашней серии наблюдательный совет белорусского клуба назначил нового генерального директора, которым стал Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков назначен гендиректором ХК "Динамо-Минск" С мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.

После поединка с "Амуром" следующими оппонентами хоккеистов минского "Динамо" в домашней серии станут пекинский "Куньлунь" (1 ноября) и астанинский "Барыс" (3 ноября).-0-