Хоккеисты минской "Юности" обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов взяли верх над финским клубом ТПС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат сегодняшней встречи на льду "Чижовка-Арены" не имел большого значения - оба соперника давно потеряли шансы на выход в плей-офф и поэтому могли играть в свое удовольствие. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, после того как Кирилл Брикун реализовал численное преимущество. Минимальное преимущество минчане удерживали до середины 3-го периода, когда Патрик Бьоркстранд сравнял счет. Исход поединка решился за 20 секунд до финальной сирены - победу "Юности" принес точный бросок Михаила Стефановича - 2:1.

В Турку "Юность" уступила ТПС со счетом 1:3. Кроме того, подопечные Михаила Захарова одержали домашнюю викторию над шведским "Мальме" - 6:2 и проиграли ему на выезде - 1:4, а также дважды уступили немецкому клубу "Ред Булл Мюнхен" - 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома).

Итоговое положение в квартете В: "Ред Булл Мюнхен" - 12 очков, "Мальме" - 12, ТПС - 6, "Юность" - 6.

Другой белорусский представитель в Лиге чемпионов гродненский "Неман" накануне завершил групповой раунд домашним поражением от немецкого клуба "Айсберен" из Берлина - 2:4. Итоговое положение в группе D: "Цуг" (Швейцария) - 16, "Комета Брно" (Чехия) - 9, "Айсберен" - 6, "Неман" - 5.

Гродненский "Неман" проиграл немецкому "Айсберену" в последнем матче группового этапа хоккейной Лиги чемпионов Чемпионы Беларуси пропустили шайбу уже на 2-й минуте домашней встречи, но затем Сергей Малявко восстановил равновесие, а Никита Орлов во втором периоде вывел "Неман" вперед - 2:1.

В плей-офф чемпионской Лиги вышли по две лучшие команды из 8 групп.-0-