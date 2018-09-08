Хоккеисты "Немана" победили швейцарский "Цуг" в Лиге чемпионов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" победили в гостях швейцарский "Цуг" со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Гродно во втором туре этого турнира завершился победой швейцарцев (2:4). На выезде белорусы пропустили первыми. У "Цуга" отличился на 13-й минуте первого периода Дарио Симион. Одним из героев встречи стал форвард гродненцев Артем Кислый. Во второй двадцатиминутке ему удалось сравнять счет - 1:1, а после перерыва на 55-й минуте Артем вывел "Неман" вперед - 2:1. Однако удержать это преимущество до сирены об окончании третьего периода белорусы не смогли. Хозяева площадки усилиями Карла Клинберга свели основное время матча к ничьей - 2:2.

В овертайме точным броском у "Немана" отметился Артем Левша и принес победу своей команде - 3:2.

После четырех туров с пятью очками гродненцы занимают третье место в группе D. Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Сергей Пушкова проведут 10 октября на выезде с немецким "Айсбереном" из Берлина.-0-