Хоккеисты "Немана" забросили семь шайб и победили "Металлург" в экстралиге

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" одержали уверенную победу в гостях над жлобинским "Металлургом" со счетом 7:2 в экстралиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы уже на первой минуте встречи открыли счет. Подопечные Сергея Пушкова, несмотря на отсутствие нескольких лидеров в составе, уверенно атаковали и смогли набрать очередные очки в турнирной таблице.

Два других матча экcтралиги завершились с сухим счетом. "Гомель" обыграл "Лиду" - 2:0, а солигорский "Шахтер" не оставили шансов "Динамо-Молодечно" - 5:0. Днем ранее "Юность" победила молодежную сборную Беларуси со счетом 4:0.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 49 (19), "Шахтер" - 47 (20), "Гомель" - 41 (23), "Неман" - 40 (18), "Динамо-Молодечно" - 33 (23), "Лида" - 20 (21), "Металлург" - 17 (22), Беларусь U-20 - 8 (25).

Следующие матчи в экстралиге в дивизионе А состоятся 13 ноября после перерыва, связанного с выступлением национальной сборной Беларуси в Кубке четырех наций.-0-