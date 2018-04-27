Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Норвегии в "Евровызове"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Норвегии со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) в турнире "Евровызов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся в Жлобине, подопечные Дэйва Льюиса старались доминировать в атаке, но гости более рационально использовали свои голевые моменты.

В первом периоде Томас Ольсен уже на 4-й минуте вывел гостей вперед. Норвежцы поддерживали высокие скорости и старались ни в чем не уступать белорусам.

Перерыв перед началом второго периода в ледовом дворце Жлобина затянулся. Ледозаливочная машина вышла из строя прямо во время работы. Эту паузу тренерский штаб хозяев, в который кроме Дэйва Льюиса входят Михаил Захаров и Сергей Пушков, попытался использовать с пользой. После возобновления игры белорусы доминировали в матче, но сравнять счет смогли лишь на 42-й минуте. Численное преимущество реализовал Шарль Лингле, использовав передачу Егора Шаранговича, - 1:1.

Однако развить свой успех нашей команде не удалось. На 53-й минуте Стефан Эспеланд вновь вывел норвежцев вперед - 2:1.

Повторный поединок между этими командами состоится 28 апреля в Бобруйске. Предстоящий матч станет заключительным для сборной Беларуси перед стартующим 4 мая чемпионатом мира.

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Фото Сергея Холодилина.