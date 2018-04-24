Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) разгромно уступили США на ЧМ в России

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили сверстникам из США со счетом 0:8 (0:2, 0:5, 0:1) на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы А, прошедшем в Магнитогорске, тренерский штаб нашей команды предоставил отдых голкиперу Никите Толопило. Место на последнем рубеже обороны занял Кирилл Андреев, но уже после второго периода был заменен на Данилу Веремейчика. За сорок минут белорусы пропустили семь шайб. Много эмоций и сил у подопечных Павла Перепехина отнял матч накануне со Швейцарией, в котором белорусы праздновали успех 5:4. Американцы доминировали в нападении и добились уверенной победы. Голевым хет-триком в ворота белорусов отметился Коул Коуфилд.

Турнирное положение группы А: 1. Канада - 9 очков (3 матча), 2. Швеция - 9 (3), 3. США - 6 (4), 4. Беларусь - 3 (4), 5. Швейцария - 4 (0).

Лидер группы В сборная Финляндии (матчи проходят в Челябинске) в заключительной встрече предварительной стадии мирового форума одолела Чехию со счетом - 4:2.

Турнирное положение группы В: 1. Финляндия - 12 очков (4 матча), 2. Россия - 6 (3), 3. Словакия - 6 (3), 4. Чехия - 3 (4), 5. Франция - 0 (4).

В 1/4 финала чемпионата мира среди игроков до 18 лет сборная Беларуси встретится с командой Финляндии. Матч состоится 26 апреля.

Завершится предварительная стадия турнира сегодня вечерними играми Россия - Словакия, Швеция - Канада.-0-