Хоккеисты сборной Беларуси в овертайме одолели команду Норвегии в последнем матче перед чемпионатом мира

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили команду Норвегии со счетом 3:2 в заключительном матче перед стартом на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру в Бобруйске хозяева начали очень активно, и уже на 21-й секунде Павел Воробей с передачи Егора Шаранговича открыл счет. Однако затем инициативой завладели гости, и в середине первого периода Тобиас Линдстрем, а сразу после первого перерыва Томас Ольсен поразили ворота Ивана Кульбакова.

Белорусы имели шансы отыграться, но шайба упорно не шла в цель, в том числе и при реализации большинства. Только за 4 минуты до окончания третьего периода капитан белорусской дружины Александр Павлович сумел восстановить равновесие - 2:2.

Норвежцы также могли добиться успеха, но белорусский голкипер ликвидировал все угрозы, включая буллит. В овертайме победу хозяевам принес Артем Кислый - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Норвегии в "Евровызове" В первом периоде Томас Ольсен уже на 4-й минуте вывел гостей вперед. Норвежцы поддерживали высокие скорости и старались ни в чем не уступать белорусам.

Теперь белорусская сборная проведет последние тренировки, а затем отправится в Данию на чемпионат мира. Первый поединок в предварительной группе А подопечные Дэйва Льюиса проведут 4 мая в Копенгагене против действующих чемпионов планеты шведов.-0-