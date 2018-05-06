Хоккеисты США и России лидируют на предварительной стадии ЧМ в Дании

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты США и России лидируют на предварительной стадии чемпионата мира, который проходит в двух датских городах Копенгагене и Хернинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Американская команда после победы по буллитам в первом туре над канадцами (5:4), смогла добиться успеха и во встрече с Данией. В ворота хозяев турнира хоккеисты США забросили четыре безответные шайбы - 4:0. В другом вечернем матче группы В сборная Финляндии не оставила шансов соперникам из Республики Корея - 8:1. Причем победители трижды отличились в ходе встречи в меньшинстве.

Турнирное положение группы В: США - 5 очков (2 матча), Финляндия - 3 (1), Латвия - 2 (1), Дания - 2 (2), Канада - 1 (1), Германия - 1 (1), Норвегия - 1 (1), Республика Корея - 0 (1).

В группе А самый интересный и насыщенный на события матч второго игрового дня чемпионата выдали сборные Чехии и Словакии. До концовки третьего периода словаки вели в счете 2:1, но пропустили за десять секунд до завершения основного времени матча - 2:2. В овертайме решающую шайбу в составе чехов забросил Дмитрий Яшкин - 3:2.

Возглавляют турнирную таблицу группы А олимпийские чемпионы россияне, которые на старте турнира нанесли ощутимое поражение команде Франции - 7:0. Очков в группе А не набрала пока сборная Беларуси, потерпевшая поражения от шведов - 0:5 и французов - 2:6.

Турнирное положение группы А: Россия - 3 очка (1 матч), Швеция - 3 (1), Франция - 3 (2), Чехия - 2 (1), Швейцария - 2 (1), Словакия - 1 (1), Австрия - 1 (1), Беларусь - 0 (2).

В третий игровой день мирового форума сыграют Россия - Австрия (13.15), Республика Корея - Канада (13.15), Швеция - Чехия (17.15), Германия - Норвегия (17.15), Словакия - Швейцария (21.15) и Латвия - Финляндия (21.15).

Сборная Беларуси по хоккею свой третий поединок на турнире проведет 7 мая с россиянами.-0-