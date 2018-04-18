Хоккеисты ЦСКА обыграли в овертайме "Ак Барс" и сократили отставание в финале плей-офф КХЛ

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА обыграли в овертайме "Ак Барс" со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) и сократили отставание в финальной серии плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений в Казани армейцы уступали в серии до четырех побед - 0:2. На своей площадке москвичи усилиями Крилла Петрова открыли счет, но под занавес первого периода пропустил от "Ак Барса" дважды - 1:2. ЦСКА смог вновь отличиться лишь на 39-й минуте поединка. Ничейный счет не изменился до окончания основного времени встречи. В дополнительном периоде хозяева площадки воспользовались ошибкой защитников казанцев, и Кирилл Петров сделал голевой дубль - 3:2.

Счет в финальной серии КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина стал 2:1, в пользу "Ак Барса". Четвертая игра решающей стадии плей-офф пройдет 20 апреля в Москве.-0-