Хоккейная команда Президента Беларуси победила ветеранов ярославского "Локомотива"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила в товарищеском матче ветеранов ярославского "Локомотива" со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2), передает корреспондент БЕЛТА.

На малую ледовую площадку "Чижовка-Арены" в составах обеих команд сегодня вышли многие известные игроки, тепло приветствовали друг друга нападающий Владимир Цыплаков и защитник ярославцев Андрей Соболев. В составе гостей играли Илья Горохов, Константин Руденко, Антон Бут, Алексей Горшков, получивший прозвище от иностранных соперников "русский танк" Андрей Коваленко - все легенды ярославской команды "Локомотив". В матче принял участие и глава Ярославской области Дмитрий Миронов, который является давним поклонником хоккея.

Матч в "Чижовка-Арене" получился результативным, уже в первом периоде команды отправили по три шайбы в ворота друг друга. Во втором взятии ворот ярославцев принял участие Александр Лукашенко, он отдал результативный пас Андрею Асташевичу, который забросил четыре шайбы в матче. В активе Александра Лукашенко по итогам игры две результативные передачи и заброшенная шайба. Глава государства отличился точным броском в начале третьего периода, отправив шайбу под перекладину ворот ярославцев. В составе гостей отличались такие известные игроки, как Евгений Сапожков, Сергей Лукичев, Антон Бут.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Александр Лукашенко во время вбрасывания

Лучшими игроками встречи были признаны у ярославцев Сергей Лукичев и Валентин Лепихов, у хозяев площадки - Андрей Асташевич и Ярослав Чуприс. Призы хоккеистам вручил председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро.

Александр Лукашенко лично вручил каждому из игроков команды гостей памятные сувениры, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подарил Президенту Беларуси хоккейный свитер "Локомотива".

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Завершилась игра общим фотографированием, а многие болельщики прошедшего матча стали обладателями подарков - мягких игрушек.

Команда ветеранов ярославского хоккейного клуба "Локомотив" принимает участие в различных международных турнирах и является победителем Мемориала Павола Демитры в 2012 году в Словакии, Carha World Cup-2016 в канадском Виндзоре.

Для хоккейной команды Президента Беларуси прошедший матч стал неплохой проверкой сил перед второй финальной игрой XI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба с ледовой дружиной Минской области 14 апреля.-0-