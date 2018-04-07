Хоккейная команда Президента Беларуси вышла вперед в финальной серии XI Республиканского любительского турнира

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области в первом матче финальной серии XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зрители, собравшиеся сегодня в Ледовом дворце в Молодечно, увидели интересную игру с обилием заброшенных шайб. Победу одержали хоккеисты ледовой дружины главы государства со счетом 12:8 (4:0, 5:0, 3:8).

Лучшими игроками сегодняшнего матча у победителей признаны Вадим Пекарский и Александр Зеленко, у проигравших - Максим Тишкин и Александр Бурмистронок.

Второй поединок финальной серии до двух побед запланирован на 14 апреля в минской "Чижовка-Арене". Если после него счет будет равным, то 15 апреля там же состоится решающий матч.

В нынешнем сезоне соревнований ледовая дружина главы государства одержала на предварительной стадии шесть побед в шести проведенных встречах, обыграв команды Минской (10:5), Витебской (6:0), Гомельской (3:2), Гродненской (11:6), Могилевской (10:5) и Брестской (8:4) областей.

Ранее хоккейная команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в этом турнире (в 2008, 2010-2012, 2014-2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком.-0-