Хоккейная команда Президента одержала пятую победу на XI Республиканском любительском турнире

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала пятую победу в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей, выиграв у хоккеистов Могилевской области со счетом 10:5 (6:1, 2:1, 2:3), передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на льду "Чижовка-Арены" прошла с преимуществом хозяев, которые уже в первом периоде вели 6:1. В дальнейшем игроки команды главы государства уверенно контролировали ход игры и добились победы. По 4 бомбардирских балла в составе победителей заработали 3 игрока - Олег Антоненко и Геннадий Савилов забросили по две шайбы и столько же раз ассистировали партнерам при взятии ворот, а Павел Белый отличился один раз и трижды отдавал голевые передачи.

Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны: у победителей - Алексей Титовец, у проигравших - Андрей Сидоренко.

В других сегодняшних матчах хоккеисты Гомельской области примут в Жлобине команду Гродненского региона, дружина Витебской области на своей площадке встретится с хоккеистами Минской области.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет ледовая дружина Президента, у которой 10 очков из 10 возможных. По 6 баллов у хоккеистов Гомельской, Минской и Брестской областей, 4 очка у команды Гродненской области, хоккеисты Витебской и Могилевской областей очков пока не набирали.

Ранее хоккейная команда Президента Беларуси восемь раз становилась победительницей Республиканских соревнований по хоккею среди любителей (в 2008, 2010-2012, 2014-2017 годах). По одному разу триумфаторами были хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

В одиннадцатом сезоне состязания организованны в два этапа. Семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда Президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в конце марта. Затем с 31 марта по 15 апреля четыре лучшие команды сыграют в полуфиналах, победители которых поспорят за главный приз, а проигравшие - за бронзовые медали турнира.-0-