Хоккейная команда Президента обыграла дружину Могилевской области на соревнованиях среди любителей

3 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси во втором туре XII Республиканских соревнований среди любителей обыграла сборную Могилевской области со счетом 14:8 (4:0, 4:3, 6:5). Матч состоялся на ледовой арене в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты команды главы государства взяли инициативу в свои клюшки сразу же после начала первого периода. Однако опасные контратаки могилевчан заставили попотеть президентскую дружину в обороне.

На девятой минуте гости все-таки смогли вырваться вперед. Первую шайбу в матче забросил Николай Лукашенко с передачи Павла Белого. Буквально через две минуты разрыв в счете увеличил Ярослав Чуприс.

В конце первого периода команда Президента продолжила громить противника, который на некоторое время остался в меньшинстве. Благодаря метким броскам Андрея Асташевича и Андрея Михалева дружина завершила стартовый период со счетом 4:0.

Первая минута второго периода снова оказалась роковой для могилевчан. Комбинацию Андрея Михалева и Дмитрия Мелешко завершил нападающий Ярослав Чуприс, увеличив отрыв до пяти шайб. Вскоре ворота могилевчан поразил и канадец Даниэль Корсо.

На 25-й минуте игры сборная Могилевской области смогла наконец провести результативную атаку. Точным броском Сергей Ясюкевич размочил счет. Вторая шайба в ворота президентской команды не заставила себя долго ждать, ее забросил Сергей Маторин. А еще через несколько мгновений ворота гостей были поражены в третий раз - на этот раз отличился нападающий Игорь Жуков.

Вторая половина периода оказалась насыщенной на атаки, соперники попеременно угрожали воротам друг друга, но долгое время безрезультатно. Однако к концу периода команда главы государства смогла дожать противника: броски Андрея Асташевича и Дмитрия Мелешко попали в цель, и счет стал 8:3 в пользу гостей.

Начало третьего периода ознаменовалось шайбой Сергея Маторина в ворота команды Президента. Однако через пару минут гости забросили ответные шайбы - Павел Белый воспользовался передачей Андрея Михалева на 45-й минуте, следом по шайбе забросили Николай Лукашенко (с передачи Андрея Башко) и Олег Антоненко (ассистенты - Даниэль Корсо и Владимир Цыплаков).

Ответ могилевчан не заставил себя долго ждать: на 49-й минуте отличился защитник Дмитрий Коледа. Однако следом за этим последовал ответ команды из Минска. Глава государства Александр Лукашенко буквально через 20 секунд забросил свою первую шайбу, завершив комбинацию, которую начали Николай Лукашенко и Андрей Асташевич. Таким образом к середине последнего периода счет стал 12:5 в пользу президентской дружины.

В конце заключительной двадцатиминутки гости остались в меньшинстве, и команда Могилевской области сумела воспользоваться моментом. Свою третью шайбу в игре забросил Дмитрий Коледа.

В ответ ворота могилевчан поразил Николай Лукашенко после передач Андрея Асташевича и Александра Лукашенко, затем отрыв в счете увеличил Андрей Глебов, взявший в ассистенты Александра Лукашенко и Александра Рядинского.

Несмотря на большую разницу в счете, игроки Могилевской области не собирались сдаваться и еще дважды поразили ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали Сергей Маторин и Владимир Зубарев.

Матч завершился со счетом 14:8 в пользу команды Президента Беларуси. Лучшим игроком среди могилевчан стал Сергей Маторин, в дружине главы государства - Николай Лукашенко.

После игры президентская сборная по традиции порадовала болельщиков сюрпризом, подарив им в качестве сувениров мягкие игрушки.

Хоккейная команда Президента Беларуси на Республиканских соревнованиях среди любителей побеждала уже девять раз - в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах. По одной победе у сборных Гомельской (2009 год) и Минской областей (2013 год).

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-