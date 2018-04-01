1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" представил новый логотип, который будет использоваться в следующем сезоне 2018/2019, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Новый логотип "зубров" разработала студия Артемия Ледебева. Как отметили в клубе, эмблема сочетает в себе верность традициям и новаторский подход, синхронный стремительному развитию мира в XXI веке.

"Графичность, универсальность, оригинальность - вот главные достоинства этого творения современного дизайна", - подчеркнули в пресс-службе.

Фирменный стиль будет пронизывать весь визуальный ряд, связанный с ХК "Динамо-Минск" - от оформления клубного автобуса до новой коллекции атрибутики, которая вскоре поступит в продажу.-0-