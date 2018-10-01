Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста на матчи сборной Беларуси с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко вызвал 23 игрока на предстоящие матчи с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.

В составе наибольшее представительство имеет БАТЭ:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо-Брест");

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия);

полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба - "Динамо-Брест"), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук (все - БАТЭ, Борисов), Антон Путило ("Анкарагюджю", Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск"), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).

Предстоящие два матча сборная Беларуси по футболу проведет на минском стадионе "Динамо": 12 октября - с Люксембургом, а 15 - с Молдовой.-0-