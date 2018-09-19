19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок сборной Беларуси по волейболу Сергей Антонович перешел в солигорский "Шахтер", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.
Один из ведущих белорусских игроков долгое время выступал в Турции в составе "Истанбула", с которым принимал участие в Лиге чемпионов. В составе "горняков" он призван усилить позицию доигровщика после отъезда в Италию нападающего Андрея Радюка. В "Шахтере" в этом амплуа в новом сезоне выступит и волейболист сборной Финляндии Сакари Антти Мякинен, который на данный момент выступает на чемпионате мира в национальной команде.
Громкий переход произошел и в минском "Строителе". Воспитанник клуба Павел Авдоченко, последние сезоны выступавший в российской суперлиге, вернулся в родную команду. Павел является одним из ведущих принимающих белорусского волейбола.
Две ведущие волейбольные мужские команды "Шахтер" и "Строитель" 21 сентября откроют волейбольный сезон розыгрышем Суперкубка. Матч состоится на нейтральной площадке в гомельском спорткомплексе "Локомотив". Телеканал "Беларусь 5" проведет трансляцию встречи.-0-
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