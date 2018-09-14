Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Россия - Беларусь

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6, 6:4 и сравнял счет в матче плей-офф I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между командами Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский теннисист уже на старте первой партии сделал брейк на подаче Даниила Медведева и повел со счетом 3:1. Однако избежать напряженной концовке сета не удалось. Российский теннисист результативно действовал в защите и при ударах на задней линии.
Во второй партии Илья Ивашко перехватил инициативу при счете 3:3. Белорус справился с подачей соперника, а затем уверенно провел концовку.
Ранее Карен Хачанов одолел Егора Герасимова - 7:6, 6:3. После первого игрового дня матча Кубка Дэвиса Россия - Беларусь счет равный - 1:1.
Победитель противостояния определится 15 сентября. Первыми на корте малой арены "Лужников" сыграют пары. Максим Мирный и Андрей Василевский будут противостоять Евгению Донскому и Андрею Рублеву. Далее сыграют Карен Хачанов против Ильи Ивашко, а Егор Герасимов встретится с Даниилом Медведевым.
Победитель матча Россия-Беларусь сохранит место в I группе Евро-Африканской зоны и начнет сезон 2019 года с первого раунда, проигравшая в этом матче команда в октябре 2018 года будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.-0-
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