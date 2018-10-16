Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Антверпене

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (97-й номер мирового рейтинга) с победы начал выступление на турнире в бельгийском Антверпене с призовым фондом 612 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче первого раунда одиночного разряда белорус переиграл в двух сетах на тай-брейках голландца Робина Хасе (48) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8). В борьбе за выход в четвертьфинал Илья Ивашко поспорит с победителем встречи между индийцем Юки Бхамбри (100) и итальянцем Сальваторе Карузо (167).
В розыгрыше Кубка Кремля в Москве белоруска Лидия Морозова и австралийская теннисистка Моника Адамчак в стартовом матче парного разряда уступили австралийско-российскому тандему Айла Томлянович / Евгения Родина - 2:6, 5:7.-0-
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