Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Антверпене

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (97-й номер мирового рейтинга) с победы начал выступление на турнире в бельгийском Антверпене с призовым фондом 612 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого раунда одиночного разряда белорус переиграл в двух сетах на тай-брейках голландца Робина Хасе (48) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8). В борьбе за выход в четвертьфинал Илья Ивашко поспорит с победителем встречи между индийцем Юки Бхамбри (100) и итальянцем Сальваторе Карузо (167).

В розыгрыше Кубка Кремля в Москве белоруска Лидия Морозова и австралийская теннисистка Моника Адамчак в стартовом матче парного разряда уступили австралийско-российскому тандему Айла Томлянович / Евгения Родина - 2:6, 5:7.-0-