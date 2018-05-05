5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию Илья Шиманович на 0,04 сек. улучшил свое же национальное достижение на дистанции 50 м брассом - 26,86 сек. Как отметили в Белорусской федерации плавания, результат является квалификационным на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Республика Корея), также время Шимановича в финале - третье в Европе в текущем сезоне. Мировой рекорд на 50 м брассом принадлежит британцу Адаму Пити - 25,95 сек.

Для одного из лидеров белорусской команды это уже второй рекорд на чемпионате Беларуси. Ранее он установил новое достижение на дистанции 100 м брассом - 59,40 сек.

Юношеский национальный рекорд на дистанции 50 м на спине обновила брестчанка Анастасия Шкурдай. Прежний результат (28,63 сек.) она превзошла на 0,14 сек. - 28,49 сек. Завершится чемпионат Беларуси по плаванию 5 мая розыгрышем десятью комплектов наград.-0-